صحة هيفاء وهبي تثير الجدل.. والمكتب الإعلامي يجيب

(المستقلة) … ما زال الوضع الصحي للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الشغل الشاغل لوسائل الإعلام ومواقع التواصل، خصوصا مع الصمت الذي يسيطر على الموقف من قبل الفنانة نفسها.

إلا أن الشائعات ما زالت تنتشر، آخرها ما يقول إن هيفاء مصابة بجرثومة بالكبد، وشائعات أخرى تتحدث عن مرض آخر يصيب المعدة.

أمام كل هذا الصمت، كان لا بد لمكتب الفنانة الإعلامي من أن يخرج ويطمئن جمهورها، حيث أكدت وسائل إعلام أن ما تردد عن إصابتها بمرض بالكبد “غير صحيح، وهي معلومات غير دقيقة لا أكثر، وأن الفنانة لا تزال في المستشفى حيث تتلقى العلاج المناسب من دون الدخول بالتفاصيل احتراما لخصوصيتها”.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت بأمنيات الشفاء العاجل للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعد أن أكدت هي عبر تغريدة نشرتها منذ أيام عبر تويتر صحة مرضها.

واعتذرت هيفاء حينها للجهمور عن غيابها عن حفلات عيد الفطر بسبب مرضها، وكتبت: “أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً”.

ومن الفنانات اللواتي تمنين الشفاء العاجل للفنانة هيفاء، إليسا، وسيرين عبد النور، وأخريات كثر.

@HaifaWehbe salemet albik my dear , hope u will get well very soon❤🤗

— Elissa (@elissakh) June 6, 2019