صحة ميسان تنفي وجود ازمة اوكسجين وتؤكد وصول شحنة من الكويت

المستقلة/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الثلاثاء، عن وصول وتفريغ شاحنة محملة بالاوكسجين النقي قادمة دولة الكويت، نافية وجود نقص بالاوكسجين.

وقالت المديرية في بيان ان حمولة الشاحنة افرغت فور وصولها في مركز كوفيد 19 في مستشفى الطفل الذي خصص لمرضى كورونا، مشيرا الى الشاحنة دخلت من الكويت صباحا وهي موجودة في مركز كوفيد منذ ساعات لحين اكمال تفريغ من الخزان الاحتياطي الى القناني لملئها كاحتياط.

واضاف بعد ان تم ملء القناني قامت الشاحنة بتفريغ 10 طن من الاوكسجين السائل في الخزان الاحتياطي.

واشار البيان الى وجود ٤ مصادر للاوكسجين في مركز كوفيد: خزان للاوكسجين السائل بسعة ١١الف لتر(١٠ طن). و معمل اوكسجين متكامل.و قناني اوكسجين. فضلا عن ٤.اجهزة توليد الاوكسجين للمريض تربط بجانب المريض.

مؤكدا توفر عدد كاف من مسحات الpcr في المحافظة .

يذكر ان البيان جاء بعد نشر اخبار في صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود نقص في الاوكسجين في مستشفى كوفيد19 ودعا الى اعتماد المصادر الرسمية وعدم خلق ازمة نفسيه لدى المصابين .