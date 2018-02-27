صحة ميسان تنفذ حملة لتفتيش الصيدليات وتلقيح التلاميذ ضد الحصبة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..نفذت دائرة صحة ميسان الثلاثاء حملة تفتيش واسعة لمراقبة عمل الصيدليات واخرى لتلقيح تلامبذ المدارس الابتدائية ضد الحصبة

وقال بيان اصدرته صحة ميسان وتلقت (المستقلة) نسخة منه ” ان المديرية نفذت حملتان واسعتان لتفتيش الصيدليات في مركز العمارة واخرى لتلقيح تلاميذ المدارس الابتدائية ضد مرض الحصبة

واضاف ان حملة التفتيش جاءت لمراقبة عمل المؤسسات الصحية غير الحكومية بالتعاون مع نقابة الصيادلة والجهات الامنية و الاستخبارتية في ميسان لضمان جودة الخدمة المقدمة في القطاع الخاص .

واوضح البيان لقد اسفرت حملة التفتيش عن رصد العديد من السلبيات وتوعدت بمحاسبة المخالفين

ولفت البيان الى ان حملة تلقيح الحصبة يرافقها توزيع فيتامين A وتاتي ضمن برنامج السيطرة على الإمراض ، وتزامناً مع إجراءات منظمة الصحة العالمية في هذا المجال للوقاية من الإمراض الانتقالية ،