صحة ميسان تعلن عن نصب خزان للاوكسجين السائل في مركز كوفيد19

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان،الخميس، عن نصبها خزان للاوكسجين السائل لمركز كوفيد19 كأجراء احترازي.

وقال بيان الدائرة أن مدير الصحة علي العلاق اطلع عند زيارته المركز على نصب خزان بسعة 10 الاف لتر (اي ما يعادل 11طن ) منشأ تركي، مشيرا إلى أن الكمية تعادل ما يقارب1750اسطوانة اوكسجين في وقت الذروة تكفي لمدة 30 يوم او اكثر.

وأوضح البيان بان الاوكسجين السائل يوفر، بعد تبخيره، غاز اوكسجين بنقاوة عالية جدا تصل الى (99.6%) وهو المفضل في ردهات العناية التنفسية المركزة.

وأشار الى ان مركزكوفيد(مستشفى ميسان للطفل والولادةسابقا) يتوفر فيه معمل اوكسجين وهو يضخ الاوكسجين الى المستشفى عبر أنابيب خاصة (تجهيز مركزي) وليس عبر قناني اوكسجين ومع ذلك فقد تم اضافة عدد من قناني الاوكسجين لزيادة طاقة ضخ المعمل للاوكسجين .

ونوة البيان إلى الزيادة الكبيرة في عدد المرضى واستعمال جميع المرضى الراقدين بدون استثناء للاوكسجين..