صحة ميسان تسجل 38 إصابة جديدة وحالة وفاة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان عن تسجيل ثمانية وثلاثين إصابة إصابة جديدة بفايروس كورونا.

واشار بيان عن الدائرة الى التزايد الملحوظ بإصابات كورونا في المحاصلة ليصل اليوم إلى 38 إصابة، منوها الى أن الإصابات مسجلة في مركز العمارة عدا واحدة في ناحية السلام.

وأوضح البيان ان الإصابات توزعت في مركز محافظة ميسان على مناطق(مغربة، وحي الحسين الجديد، و ابو رمانة، و قطاع ١٥ شعبان، وقطاع ٢٨ ،و العمارات الجديدة، وحي الخليج، والحي الجامعي، وحي الزهراء، وحي النداء، وحي الرسالة، وحي العرضات).اضافة الى حالة واحدة في قضاء الميمونة.

وذكر ان المحافظة شهدت ايضا حالة وفاة واحدة كانت في مركز العمارة ،قطاع ٢٨ وهي حالة مشخصة سابقاً

وأضاف تم اخذ كافة الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

وفي سياق متصل عقد مدير صحة ميسان علي العلاق اجتماعا مساء الاثنين مع قيادة الشرطة من أجل تشديد إجراءات الحظر وتطبيق قرارات خلية الأزمة في ميسان