صحة ميسان تسجل 35 أصابة جديدة وحالتين للشفاء  ووفاة واحدة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عن تسجيلها 35 أصابة جديدة وحالة وفاة واحدة وشفاء لحالتين.

وقال بيان الدائرة أن ميسان سجلت اليوم ( 35) إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، في مركز محافظة ميسان ،مشيرا إلى أن الإصابات توزعت على مناطق ( حي الحسين القديم، وقطاع 30،ومنطقة حي اليرموك ،وحي الخضراء ) في مركز المحافظة إضافة الى إصابتين بقضاء علي الغربي.

وأكد البيان ان جميع هذه الإصابات هي حالات ملامسة لإصابات مؤكدة سابقاً.

وأشار الى تسجيل حالة وفاة واحدة لحالة مؤكدة ومشخصة مسبقًا وتعد حالة ملامسة لاصابة مؤكدة ..

الى ذلك نوه البيان الى تسجيل حالتي شفاء بعد تلقيهما العلاج اللازم..وخرجا بصحة جيدة ،مؤكدا أيضا اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

ودعا أهالي محافظة ميسان الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة ميسان