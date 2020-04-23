صحة ميسان تسجل إصابة جديدة بكورونا لرجل اربعيني

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان،عصر الخميس،عن تسجيلها إصابة موجبة بفايروس كورونا المستجد في ميسان.

وقال بيان الدائرة أن المواطن هو في مركز العمارة من منطقة حي المعلمين الجديد/ مشيرا إلى أن المواطن يبلغ من العمر ٤٧ عاما وكان يعاني من التهاب القصبات المزمن منذ ٥ أشهر..

واوضح أن المواطن راجع طواعية عيادة الأمراض التنفسية الحادة في المستشفى وتم سحب نموذج مختبري اظهر اليوم اصابته بالمرض.مؤكدا بانة تم اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالمصاب و عائلته …

ودعا البيان أهالي محافظة ميسان كافة الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع..