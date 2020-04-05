صحة ميسان تستقبل  ١٥٢٦  من العالقين في المحافظات الأخرى

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..استقبلت دائرة صحة ميسان أهالي ميسان العالقين في المحافظات الأخرى بعد قرار الحظر.

وقال بيان الدائرة أن خلية الأزمة مفارز صحية متخصصة من دائرة صحة ميسان استقبلت امس السبت ١٥٢٦ مواطنا كانوا عالقين في المحافظات الأخرى بعد قرار الحظر

وأضاف أن قرار خلية الأزمة الخاصة بمرض كورونا في محافظة ميسان سمحت بدخول اهالي محافظة ميسان (حصرا) العالقين في باقي المحافظات بسبب قطع الطرق بين المحافظات، مبينا ان المحافظة فتحت عدة مداخل بدءاً من سيطرة علي الغربي، و سيطرة العزير، و مدخل الناصرية، وسيطرة البتيره، و سيطرة سيد احمد الرفاعي، و منفذ السلام

وأكد أنه تم فحص جميع القادمين فحصاً شاملاً وتبين عدم وجود أي اعراض لديهم.

وأشار البيان الى تبليغ القادمين بضرورة الحجر المنزلي الاحترازي لمدة ١٤ يوم وتم اخذ عناوينهم وأرقام هواتفهم لغرض التواصل عبر الاستمارة الخاصة والتواصل معهم في حال احتاجو اي استفسار….