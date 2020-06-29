صحة ميسان تستعين بالتكنولوجيا لابلاغ المواطنين بنتائج مسحات الكورونا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشفت دائرة صحة ميسان، الاثنين، عن أستخدامها تقنية تكنلوجية لابلاغ المواطن المصاب بمسحة الكورونا دون تجشيمه عناء الذهاب إلى المستشفى لمعرفة نتائج الفحص.

وقال مدير إعلام الدائرة محمد الكناني لـ(المستقلة) ان الدائرة ستستخدم تكنولوجيا الهاتف النقال لتبليغ المواطنين بنتائج مسحات كورونا، مشيرا إلى مدير الصحة علي العلاق وجة بأدخال هذه التكنولوجيا من اجل تخفيف حدة العدوى وعدم تواجد لتجمعات المواطنين الذين يراجعون قسم الصحة العامة وما يرافقه من امكانية نقل العدوى .

وأوضح الكناني بأن الدائرة قامت بتشيكل لجنة لفريق عمل سمي ( التواصل المجتمعي لوباء كورونا ) بالتعاون مع الدكتور علاء شامخ بهدف معالجة البيانات الورقية في استمارة المسحات وربطها مع النتائج الرقمية لجهاز PCR ثم ارسالها الى المواطنين بصيغة رسائل نصية جماعية ( group SMS )

وبين أن هذه الطريقة ولدت شعورا طيبا للمواطن الذي يستلم الرسالة النصية عن طريق رقم الهاتف وهو في بيته ويجنبه عدوى التجمعات .

واشار الكناني الى انه من المؤمل تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع ليتضمن الإرشادات الضرورية لشريحة المواطنين ممن تظهر إصابتهم بالكورونا وارشادهم الى نصائح الحجر المنزلي او طلب المساعدة الطبية .

ولفت الى ان هذه الخطوة تصنف من سلوكيات العمل في الحوكمة الالكترونية. او ماتسمى ( e-health )