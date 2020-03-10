صحة ميسان تدخل للخدمة جهازا صحيا  يستخدم لأول مرة في العراق

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظ ميسان، الثلاثاء، وحدة الرنين المغناطيسي المفتوح في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي والذي يعد من احدث الأجهزة الطبية المتطورة وكأول جهاز من هذا النوع يدخل الخدمة على مستوى العراق

وقال محافظ ميسان علي دواي اثناء الافتتاح ان الشركة المجهزة هي شركة ايسون الايطالية وان الجهاز يعتبر من احدث الأجهزة الطبية المتطورة ويعد اﻷول من نوعه الذي يدخل الخدمة على مستوى العراق والثالث في المنطقة بعد إيران واﻷردن حسب قولة ”

واشار الى أن الجهاز سيوفر للمريض إمكانية الدوران في جميع الاتجاهات سواء كانت عمودية أو أفقية أو جانبية مما يتيح للمريض الراحة اللازمة لكشف جميع أجزاء الجسم إثناء إجراء الفحوصات الطبية . وأوضح دواي بأن هذا الجهاز سيوفر الانسيابية في العمل من خلال تخفيف الضغط عن وحدة الرنين المغناطيسي واضاف “بانة يساهم بسرعة انجاز الفحوصات كونه يختصر الوقت من شهرين إلى أسبوعين

ووصف دواي الجهاز بانه طفرة نوعية في التطور الطبي من حيث زيادة دقة التشخيص لفحوصات العضلات والعظام وكافة مفاصل الجسم ويكشف جميع حالات اللام الظهر وعمل فحوصات العمود الفقري في وضعية الوقوف والتي تعطي نتائج أدق .

واشاد بإجراءات دائرة صحة ميسان وبالتطور التقني الطبي والأجهزة المستخدمة في تقديم أفضل الفحوصات والخدمات الطبية للمواطنين.

ونوه دواي إلى أن محافظة ميسان تضع القطاع الصحي من أولويات عملها واهتمامها كونه يرتبط بحياة الإنسان وصحة المجتمع بشكل عام .