صحة ميسان  تتسلم جهاز PCR الخاص بتشخيص المصابين بكورونا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشفت مديرية صحة ميسان السبت ، عن وصول جهاز (PCR) الفرنسي الخاص بتشخيص المصابين بفيروس كورونا المستجد الى المحافظة.

وقال مدير الصحة علي العلاق أن الجهاز PCR وصل فعلا من وزارة الصحة وهو من منشا فرنسي حيث تم تهيئة المكان وتدريب الكوادر المتخصصة للعمل على الجهاز عالي الدقة.

واشار إلى ان الجهاز يأتي ضمن خطة توزيع تم اعدادها حسب الاحتياج الخاص بدائرة صحة ميسان ، مبينا “الحاجة الماسة لدائرة صحة ميسان لهذا الجهاز، لذلك تم تسليمه لهم بصورة عاجلة وبجهود استثنائية”

واوضح العلاق بأن الجهاز سيتم نصبه وتشغيله من قبل الشركة المجهزة غدا الأحد ، منوها الى ان الجهاز يوفر 4000 تحليل وكذلك تم توفير 7000 VTM وسط ناقل للفايروس من قبل الدائرة .اضافة الى كونه سريع العمل (الوجبة الواحده 96 تحليل في وقت لا يتجاوز 4 ساعات )…

وأكد العلاق أن العمل بالجهاز سيتم حال إكمال إجراءات التنصيب والمعايرة و”بذلك سيزيد من قدرة دائرة صحة ميسان على إجراء الفحوصات وسيقلل وقت ظهور النتائج مما يمكن الطبيب المعالج من اتخاذ القرار المناسب وحسب الحالة الصحية للمصابين أو المشتبه بهم”.