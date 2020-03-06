صحة ميسان تؤكد عدم وجود اصابات جديدة عدا الأولى  

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أكد مدير عام صحة ميسان الدكتور علي العلاق، الجمعة، بأنه لا توجد أي إصابة جديدة في ميسان عدا الإصابة التي سبق وأن اعلن عنها.

وقال العلاق في تصريح صحفي، نود أن نطمئن اهالي المحافظة بأن ” نتائج الفحص لعشر حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا كانت سلبية ،مشيرا الى ارسال العينات الى مختبرات الصحة المركزية في العاصمة بغداد التي أكدت أنها كانت سلبية ولا توجد أي إصابة بالفيروس.

وبين العلاق بأن ميسان لم تشهد أي إصابة جديدة باستثناء الحالة الوحيدة والأولى وكانت لأمراة بالغة من العمر ٦٦عام والتي الاعلان عنها في وقت سابق ،مؤكدا بأن حالتها الصحية الآن جيدة وتتماثل للشفاء تحت إشراف فريق طبي متخصص.