صحة ميسان تؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة في المحافظة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أكد مدير عام صحة ميسان علي العلاق، الأربعاء عدم تسجيل اي إصابة جديدة في ميسان بكارونا.

وقال العلاق بعد اجتماعه بخلية الازمة الخاصة بصحة ميسان والذي حضره أعضاء الخلية “نؤكد عدم وجود اصابات جديدة مؤكدة في المحافظة ما عدا الاصابتين الاولى لسيدة كبيرة في السن وهي الان تتماثل للشفاء والاخرى لشاب فارق الحياة لتأخر الاصابة وعدم مراجعة المؤسسة الصحية”.

وأوضح ” ان جميع فحوصات حالات الاشتباه والملامسين جاءت سليمة ”

واشار العلاق الى استنفار كافة الجهود الصحية لدائرة صحة ميسان للوقاية من انتشار الفايروس، منوها الى بحث العديد من المقترحات لاستحداث اماكن عزل جديدة وفق النواحي العلمية والصحية تحسبا لأي طارئ كازدياد حالات الاصابة او الاشتباه.

ولفت العلاق الى انه تم تقسيم اماكن العزل الى أ،ب،ج،د وحسب الاصابات ، مشدداً على ضرورة تكثيف الدور التثقيفي والإرشادي للوقاية من الإمراض الانتقالية ، ومنها هذا الفيروس المستجد والخطير وضرورة الزيارات الميدانية لمتابعة سير العمل في المؤسسات الصحية وزيادة الرقابة الصحية حفاظاً على ارواح المواطنين .