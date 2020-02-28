صحة ميسان تؤكد سلامة المحافظة من كورنا وتوضح حقيقة العائلة المشتبه بها

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أوضحت مديرية صحة ميسان، الجمعة، حقيقة الاشتباة بأصابة العائلة القادمة من إيران بفيروس كورونا ، مؤكدة سلامة المحافظة من الوباء.

وقال مدير صحة ميسان علي محمود العلاق أن نتائج الفحص المرسل الى المختبر المركزي للعائلة المشتبه بها كانت سليمة، مؤكدا أن المحافظة خالية من الفيروس ولا توجد أي أصابة فيها.

وبين العلاق ان عائلة (زوج وزوجته) حضرت إلى طوارئ مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في العمارة مساء يوم الأربعاء 26شباط ،وهم يعانون من أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاد، بعد ثلاثة ايام من قدومهما من ايران .

واشار الى التعامل مع الحالتين والملامسين لهما، حسب تعليمات وزارة الصحة واللوائح الصحية العالمية وتم الاخبار الفوري اصوليا وادخلا ردهة العزل في المستشفى ، مع أخذ نماذج مختبرية ،أرسلت بشكل عاجل مع معتمد رسمي الساعة ٢ ليلا ،ووصلت إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد الساعة ٧ صباح الخميس 27شباط .

وطمأن العلاق أهالي المحافظة بأن “هنالك خلية أزمة تعمل ليل نهار وان للمحافظة خالية من الإصابات”..