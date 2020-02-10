صحة ميسان تؤكد خلو المحافظة من فايروس كورنا..

(المستقلة)/ علي قاسم الكعبي /..اكدت دائرة صحة ميسان، الاثنين، خلو المحافظة من الإصابة بفيروس كورنا.

وقال بيان اصدرته الدائرة أن مدير عام صحة المحافظة علي العلاق عقد اجتماعا موسعا مع غرفة العمليات الخاصة بالفيروس لمناقشة السيطرة على الأمراض التنفسية الحادة ومرض (الكورونا )، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش الأمور التي من شأنها السيطرة ومنع دخول المرض إلى المحافظة

وأكد الاجتماع ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المؤسسات الصحية وإجراءاتها الوقائية ضد فايروس (كورونا)

ونقل البيان عن العلاق اشارته الى تجهيز الموسسات الصحية بعدد من المستلزمات الخاصة وإجراء ندوات ومحاضرات تثقيفية حول المرض

وأكد عدم وجود اصابات بهذا المرض في ميسان، موضحاً ضرورة التعامل بشفافية والتحقيق والمتابعة من قبل الفرق الصحية في حال حدوث او اشتباه بإصابة لتلافي حدوث إصابات بالفيروس .