صحة كردستان : لم يصدر أي قرار لـ فرض حظر التجول خلال أيام العيد

المستقلة … قال وزير الصحة في كردستان، سامان البرزنجي، إن الحكومة الاتحادية تعتزم إرسال مبلغ قدره مليار دينار، لدعم الإقليم في مواجهة كورونا، مؤكداً أنه حتى اللحظة لم يصدر أي قرار حول فرض حظر التجول خلال أيام العيد.

وأضاف البرزنجي، في تصريح صحفي، تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، أن “القرارات التي اتخذتها اللجنة الاسبوع الماضي لا تزال سارية، ولم يطرأ عليها أي تغيير”، مشيراً إلى أن “اللجنة إلى الآن لم تقرر فرض حظر التجوال خلال أيام العيد”.

وحول مواجهة كورونا، أشار البرزنجي إلى أن “الحكومة الاتحادية، قررت ارسال ميزانية قدرها مليار دينار خاصة للتعامل مع الجائحة”.