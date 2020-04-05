صحة كردستان : تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المستقلة ..أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، (5 نيسان 2020)، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انتقلت لهم العدوى من المصاب الذي شارك في مجلس عزاء بأحد أحياء المدينة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه إنه “استمراراً لإجراء الفحوصات والبحث عن المشتبه بهم تم تشخيص 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد”.

وأضاف البيان أن المصابين الجدد هم 8 رجال و6 نساء و4 أطفال من عدة أحياء في أربيل وجميعهم من المتلامسين مع مصاب شارك في مجلس عزاء أقيم في حي كاريزان.

وبهذا ارتفع عدد الذين انتقلت لهم عدوى كورونا جراء مجلس العزاء إلى 32 مصاباً