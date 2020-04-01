صحة كربلاء توقف ( 10 ) أفران ومخابز عن العمل لمخالفتها الإرشادات الصحية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت دائرة صحة كربلاء ، مساء الاربعاء، إن الاجهزة الرقابية خلال حملاتها التفتيشية اغلقت 10 افران ومخابر عن العمل لمخالفتها الشروط الصحية كأجراء احترازي للحيلولة دون حدوث إصابات بشرية بفيروس كورونا المستجد .

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قطاع الحر ، الدكتور أحمد ساجد العبودي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن ” فرقنا الرقابية الصحية ، وفي إجراءٍ احترازي للحيلولة دون حدوث إصابات بشرية بفيروس كورونا المستجد ، والحيلولة دون انتشاره في المحافظة “.

واضاف قامت ” الشعبة بحملة صحية مكثفة بين أفران المخابز ، لمتابعة مدى التزامهم بالإرشادات الصحية التي دعت اليها عند الشروع بحملتها مؤخراَ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والمتبضعين منهم من تداعيات خطر الإصابة بالفيروس الوبائي ” ، مبيناً إن ” الحملة أسفرت عن غلق ( 10 ) أفران ومخابز ، وإيقافها عن العمل لعدم التزام أصحابها بتلك الإرشادات ” .