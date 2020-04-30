صحة كربلاء تنجح باستخدام بلازما الدم في علاج المصابين بكورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله/ .. أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الخميس، عن نجاح علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عبر بلازما الدم من حالة سابقة أصيبت وتماثلت للشفاء ” .

وقال مدير قسم الأمور الفنية ، الدكتور عدي السلامي في تصريح لــــ ( المستقلة ) ” تم مؤخرا استخدام ” بلازما الدم ” ، أو “بلازما النقاهة”، لعلاج أحد مرضى فيروس كورونا ، بعمر ( 75 ) عاما وكانت حالته حرجة جدا ، مما يمهَد الطريق لعلاج مرضى أخرين من ذوي الحالات الحرجة للمصابين بالفيروس نفسه ، وذلك بعد ثبوت الكفاءة السريرية لهذا العلاج”.

وأكد السلامي إن ” استخدام بلازما الدم في العلاج ساهم كثيرا في تعجيل شفاء المريض ، وساعد كثيرا في انخفاض عدد الأيام التي قضاها في المستشفى “.