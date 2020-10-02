صحة كربلاء تقدم خدماتها لأكثر من 70 الف مراجع للمستشفيات

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الجمعة ، إن “الدائرة قدمت خدماتها ضمن خطتها الصحية لزيارة الأربعينية لأكثر من 70 الف مراجع للمستشفيات والمفارز الطبية المنتشرة في عموم المحافظة.

وقال معاون مدير الدائرة الدكتور ماجد الميالي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “الدائرة قدمت خدماتها الصحية لليوم الرابع وعلى التوالي ، لأكثر من (٧٠) ألف مراجع للمستشفيات ، والمفارز الطبية “.

وأوضح كما تم “إجراء (١٧٥) عملية جراحية ، وولادة (٢٢٧) طفل ، وقرابة (٢٥) الف إحالة بعجلات الإسعاف الفوري “.

وأضاف إن “عدد مراجعي شعب الطوارئ والاستشاريات والعيادات الخافرة في المستشفيات قد وصل إلى (629) مراجعا ، فضلا عن تبرع المواطنين والزائرين بقناني الدم مختلفة الأصناف حيث بلغ (١٠٣٥) قنينة “.