صحة كربلاء :  تعلن شفاء ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن مديرعام دائرة صحة كربلاء الدكتور صباح الموسوي ، مساء الخميس ، عن شفاء ثاني حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ، من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي ( ردهة الحميات ) “.

وقال الموسوي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن ” المصاب كان أحد موظفي الخدمة في مركز الزهراء ( ع ) للأمراض الباطنية في مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية ، وأصيب في حينها من خلال انتقال العدوى إليه من المرأة المتوفاة بالفيروس ذاته ، واعلن عن وفاتها في السادس من شهر الجاري ” .

وأوضح إن ” النتائج المختبرية للتحاليل والفُحوصات الطبية ، الصادرة من مختبر الصحة المركزي في بغداد ، أثبتت خلو المصاب ( أياد علي حسين ) من الفيروس ، ويتمتع حاليا بصحة جيدة ” ،

مؤكدا أنه ” خضع طيلة رقوده في ردهة الحميات ( الحياة ) في الطبية المخصصة للمصابين بالفيروس ذاته ، الى رقابة وعناية صحية دقيقة ، وبإشراف ملاك طبي وصحي متخصص ، وحسب اللوائح الصحية العالمية ” .

وأضاف ” تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حول التعامل الصحي مع الملامسين له من أسرته ، من خلال إجراءات الحجر والاستضافة الطبية في إحدى الأماكن المخصصة لذلك ” .

واشار الموسوي الى إن “محافظ كربلاء ، نصيف جاسم الخطابي ، قد تبرع بمبلغ مالي ، وفدية للمصاب ابتهاجا بشفائه ، وكما أوعز بإيصاله وذويه بإحدى عجلات الإسعاف الفوري الى محافظة النجف الأشرف محل سكناه “.

يذكر إن “صحة كربلاء سجلت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المحافظة إلى ( 12 ) حالة مؤكدة ومثبتة مختبريا ، تماثلت اثنين منها للشفاء تدريجيا ” ، وبقيت ( 7 ) حالات ” ، في حين ” توفَي اثنين من الحالات المسجلة في المحافظة ( رجل وإمرأة ) ، وتراوح عمريهما بين ( 68 – 65 ) عاماً ” .