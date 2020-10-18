صحة كربلاء تعلن خلو إحدى مدن الزائرين من مصابي كورونا

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة ، اليوم الأحد ، خلو ” مدينة سيد الأوصياء العصرية للزائرين التابعة للعتبة الحسينية ، من مصابي فيروس كورونا .

وقال مدير قطاع الحسينية للرعاية الصحية الأولية رائد فضل المسعودي ، في تصريح لـــــ ( المستقلة ) بعد “مضي سبعة أشهر من ظُهور جائحةِ كورونا في المحافظة ، خلَو مدينة سيد الأوصياء العصرية للزائرين من المصابين تماما ” ،

وأشار الى إن ” الفرق الطبية والصحية للقطاع ، قدَمت خدماتها الى ( 4211 ) مواطنا ،موزعين بواقع ( 214 ) مواطناً من داخل المحافظة بعد أدائهم مراسيم الزيارة لإحدى المناسبات الدينية ، و( 408 ) وافداَ من خارج البلاد ، و( 803 ) ملامساَ ، و( 2786 ) مصاباَ ” .

وأوضح المسعودي إن ” المحجورين ، وبمتابعة مباشرة من قبل المدير العام للدائرة ، ، وبإشراف مدير قسم الصحة العامة ، قد خضعوا وعلى مدار الساعة ، وطوال مدة بقائهم في الحجر الصحي الى رعاية طبية وصحية وتوعوية وخدمية مشتركة مع إدارة المدينة “.

واعرب عن افتخاره “بهذه الخدمة الإنسانية” مؤكدا أن “الكثير من ملاكات الجيش الأبيض ومنتسبي المدينة ، قد أُصيب وعاد إلى العمل بأسرع وقت من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين “.