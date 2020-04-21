صحة كربلاء تعلن بقاء إصابة واحدة  لكورونا  في ردهة الحميات

(المستقلة)/ علي النصر الله / .. اعلنت صحة كربلاء، مساء الثلاثاء، عن  بقاء حالة واحدة فقط لمصاب بفايروس كورونا بعد تسجيل ( 4 ) حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الى ( 79) حالة .

وقال مدير اعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لــــ ( المستقلة )  إن “كربلاء سجلت شفاء ( 4 ) حالات جديدة لمصابين بفايروس كورونا في المحافظة من سكنة مركز المدينة ليرتفع حالات الشفاء الى  ( 79 ) حالة ويتم الان تهيئة الامور الخاصة بمغادرتهم الردهة  “.

وأضاف إن “المتبقين  في ردهة الحميات حالة واحدة فقط وهي قيد العلاج “.

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