صحة كربلاء تعلن بقاء إصابة واحدة  لكورونا  في ردهة الحميات

(المستقلة)/ علي النصر الله / .. اعلنت صحة كربلاء، مساء الثلاثاء، عن بقاء حالة واحدة فقط لمصاب بفايروس كورونا بعد تسجيل ( 4 ) حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الى ( 79) حالة .

وقال مدير اعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء سجلت شفاء ( 4 ) حالات جديدة لمصابين بفايروس كورونا في المحافظة من سكنة مركز المدينة ليرتفع حالات الشفاء الى ( 79 ) حالة ويتم الان تهيئة الامور الخاصة بمغادرتهم الردهة “.

وأضاف إن “المتبقين في ردهة الحميات حالة واحدة فقط وهي قيد العلاج “.