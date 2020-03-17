صحة كربلاء تسجل ثلاثة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

(المستقلة)/علي النصر الله/ .. كشفت دائرة صحة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن ” تسجيل ثلاثة إصابات جديدة مثبتة ومؤكدة مختبريا بفيروس كورونا المستجد في المحافظة ” .

ذكر ذلك مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لــــ ( المستقلة ) وفقاً لما ورد في بيان وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم ، مؤكدا تسجيل إصابات جديدة بالفيروس الوبائي .

وقال كاظم أن ” الإصابات المنوه عنها ، كانت لثلاث سيدات في السبعين من العمر ، إحداهن عائدة من إيران مؤخرا حاملة معها الفيروس ، والأثنين الأخريات ( تجمعهما درجة قرابة ) ، كانتا ملامستين لاثنتين من أسرتيهما عادتا من الدولة ذاتها ، ولم تظهر عليهن أعراض المرض الوبائي في حينها “.

واشار الى إن ” المصابات الثلاث ، يرقدن حاليا في ردهة الحميات ( الحياة ) بمدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية ، المخصصة للمصابين بالفيروس ذاته لإكمال علاجهن وحالتهن الصحية مستقرة ” .

وأوضح كاظم ، إنه ” تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حول التعامل الصحي مع المُلامسين له من عوائلهن ، من خلال إجراءات الحجر والاستضافة الطبية في إحدى الأماكن المخصصة لذلك ” ، مؤكدا إن “عدد الحالات المسجلة في المحافظة ، ارتفع الى ( 9 ) بعد تسجيل الإصابات الجديدة “.