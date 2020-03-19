صحة كربلاء تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد

(المستقلة)/علي النصرالله/ .. كشفت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس،عن تسجيل إصابتين جديدتين مثَبتة ومؤكدة مختبرياً بفيروس كورونا المستجد في المحافظة ” .

وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” الإصابتين الجديدتين ، كانتا لمواطنتين ملامستين لمصابة سابقة من نفس العائلة، وأعلن عن إصابتها بالفيروس في وقت سابق” .

وأوضح إنه ” تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حول التعامل الصحي مع الملامسين لهما من عوائلهن ، من خلال إجراءات الحجر والاستضافة الطبية في إحدى الأماكن المخصصة لذلك ” .

واشار الى إن ” عدد الحالات المسجلة في المحافظة ، ارتفع الى (11) بعد تسجيل الإصابتين الجديدتين “.