صحة كربلاء  تحذر من تضخم  الاشاعات بشأن فايروس كورونا

( المستقلة )/ علي النصر الله / .. حذر مدير عام صحة كربلاء الدكتور صباح الموسوي ، اليوم الثلاثاء، من تضخم الاشاعات بوجود فايروس كورونا في المحافظة ، مؤكدا إن الزائرين السعودي والايراني لم تثبت اصابتهما بالفيروس .

وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” حالتي الزائرين السعودي والإيراني لم تثبت إصابتهما بالفيروس وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهما “.

وأشار الموسوي الى ” وجود تضخم بشأن الإصابات ، سيما وإن ” نحو نسبة 80 % تندرج ضمن الإصابات البسيطة ولا تحتاج الى دخول المستشفيات باستثناء إجراءات التشخيص ” .

وأهاب “بالمواطنين ممن يشعرون بأية أعراض تخص الفايروس ، أو كان لديه سفر لأية دولة مصنفة بالدول المصابة ، مراجعة أقرب مؤسسة صحية للتأكد من وضعه الصحي “.