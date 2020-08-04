صحة كربلاء تؤكد عدم وجود شحة بمادة الأوكسجين في مؤسساتها الصحية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكدت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، ، ان ” مادة الاوكسجين متوفرة وبكميات مناسبة ، ولا توجد أي مشكلة تواجه القطاع الصحي في المحافظة بهذا الخصوص في ظل أزمة فيروس كورونا “.

وقال المكتب الاعلامي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الدائرة مستمرة في تأمين احتياج المستشفيات وباقي المؤسسات الصحية من مادة الاوكسجين وبمتابعة مباشرة من قبل المدير العام للصحة صباح الموسوي ” .

وأشار الى ان الدائرة ” تتحسب دائما للحالات الطارئة ، وتعمل جاهدة لتلافي أي نقص في المادة ، ولهذا لم تحدث اية حالة وفاة جراء النقص في المادة ذاتها “.