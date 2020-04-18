صحة كربلاء: الأصابة  الجديدة بكورونا في المحافظة لمواطن من بابل

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أوضح المتحدث الرسمي لخلية الازمة لمكافحة كورونا في دائرة صحة كربلاء ، مساء السبت ، إن ” الإصابة المنوه عنها في البيان الوزاري ، كانت لمصاب سبعيني ، ومحل سكنه ضمن الحدود الإدارية لمحافظة بابل ( منطقة الدسمية ) شرقي المحافظة “.

وقال محمد الوكيل في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “المصاب راجع مستشفى زين العابدين ( ع ) التابع الى العتبة الحسينية الجراحي التخصصي في كربلاء ، ومن ثم تحويله إلى مركز الزهراء ( ع ) للأمراض الباطنية في مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية الحكومية ، ورقوده في ردهة الانتظار ، لحين ظهور النتائج المختبرية “.

وأضاف إن “النتائج أكدت إصابته بالفيروس الوبائي ، ولذلك تم اعتبار الإصابة مسجلة في كربلاء ، لتضاف الى المجموع الكلي للإصابات المؤكدة مختبريا ، والتي بلغت ( 86 ) حالة فيهما ( 74 ) حالة شفاء ، ويرقد حاليا في ردهة الحميات في المدينة الطبية لتلقي العلاج والتحفظ على ملامسيه في محافظة بابل “.