صحة ذي قار توقع عقود شراء اكثر من 270 جهاز طبي

(المستقلة)/ حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن توقيع عقود شراء اكثر من 270 جهاز طبي متنوع في عدة اختصاصات طبية .

وذكرت صحة ذي قار في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الدائرة وقعت عقود شراء اجهزة طبية متعددة في مجالات العيون والحروق والمختبرات وخاضنات فوتونثيرابي وكراسي اسنان وكراسي اعطاء الاورام ومنضدة عمليات واجهزة CR وDR ، ونواظير بولية وكوتري واجهزة تعقيم و ENT وجهاز Ftir للسموم ، وجهاز كاربوثيرا وجهاز PET CT المتخصص بتشخيص ومعالجة الاورام السرطانية ، اضافة الى اجهزة طبية اخرى ” .

وتابع البيان ان ” عملية التعاقد جرت عن طريق الدعوات المباشرة ولجان المشتريات المركزية في الدائرة وحسب الضوابط والتعليمات الوزارية “.