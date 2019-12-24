صحة ذي قار تلقح المعتصمين ضد الانفلونزا الموسمية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الثلاثاء ، عن تنفيذ حملة توعوية و تلقيحية للمعتصمين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية .

وقال مسؤول شعبة تعزيز الصحة في الدائرة احمد الزيدي ان ” الشعبة قامت بتلقيح اكثر من 100 معتصما ضد مرض الانفلونزا الموسمية ، فضلا عن قيامها بلقاءات مع المعتصمين وتوزيع رسائل صحية وتوعوية عليهم لزيادة الوعي والثقافة الصحية والوقاية من المرض “.

وتابع ان ” دائرة صحة ذي قار وفرت لقاح الانفلونزا الموسمية في جميع المراكز الصحية في المحافظة “.