صحة ذي قار تعلن شفاء المصاب الاول بكورونا

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، مساء اليوم الخميس ، عن اكتساب المصاب الاول بفيروس كورونا الشفاء التام ومغادرته الحجر الصحي .

وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة) نسخة منه ان ” المصاب دخل المستشفى بتاريخ 4/3/2020 ، وتعامل معه وفق اعلى المعاير الصحية المعمول بها ، ووضعه تحت الملاحظة و الرعاية الطبية التي تتوافق و معاير منظمة الصحة العالمية للمصابين باعراض كورونا و متابعة حالته عن كثب حتى تعافيه التام من الفيروس “.

وذكر البيان ان ” فحوصات عينات المصاب في مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد ، اكدت تماثله للشفاء التام وبامكانه ان يمارس حياته بشكل طبيعي “.