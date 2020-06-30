صحة ذي قار تسجل 340 اصابة جديدة و 382 حالة شفاء و7 وفيات

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 340 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 382 حالة تماثلت للشفاء التام ، و 7 وفيات .

وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الاصابات توزعت على اقضية ، الناصرية بواقع 226 اصابة ، وسوق الشيوخ 88 ، والفهود 1، و الغراف 1 ، و الرفاعي 2 ، والشطرة 12 ، وقلعة سكر 8 ، وسيد دخيل 2 “.

ولفت البيان الى ان ” عدد النماذج المفحوصة اليوم 631 نموذجا ، وعدد النماذج قيد الفحص 2200 “.

واشار الى ان ” مجموع حالات الاصابة في المحافظة منذ تفشي الفيروس 3323 اصابة ، منها 2293 حالة شفاء ، و 180 حالة وفاة “.