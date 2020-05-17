صحة ذي قار تستلم جهاز PCR الخاص بتشخيص مصابي كورونا

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاحد ، عن وصول جهاز PCR الخاص بتشخيص المصابين بفيروس كورونا الى المحافظة .

وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الجهاز من منشأ فرنسي مهدى من شركة علمية وهو من ضمن تجهيزات وزارة الصحة ، ودربت الكوادر المتخصصة للعمل على الجهاز ، وتهيئة مكان لتنصيبه من قبل الشركة المجهزة “.

واشار الى ان ” الجهاز في حال دخوله الخدمة الفعلية سيساعد دائرة صحة ذي قار باجراء اكبر عدد من حملات المسح الميداني ، وفحص الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا ” .