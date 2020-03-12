صحة ذي قار تحجر منزليا العائدين من ايران 14 يوما

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الاربعاء ، عن حجر الاشخاص العائدين من ايران منزليا مدة 14 يوما ، في اطار الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا .

وذكرت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” فريق صحي قام بزيارات ميدانية الى الاشخاص العائدين من جمهورية ايران في قضاء سوق الشيوخ ، وفحصهم والملامسين لهم ، وتعفير منازلهم ، وحجرهم منزليا مدة 14 يوما تحت رقابة الملاكات الصحية “.

واشار البيان الى ان ” الفريق ضم خلية الازمة في سوق الشيوخ ، ومركز الاسعاف الفوري ، وقطاع الرعاية الصحية ، ومستشفى سوق الشيوخ العام والامن الوطني في القضاء “.