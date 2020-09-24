صحة ذي قار تجهز 31 مفرزة طبية على طريق ” المشاية ” بالادوية

المستقلة/حيدر حسين المشرف/..جهزت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الخميس ، 31 مفرزة طبية على طريق ” مشاية ” الاربعينية بالادوية والمستلزمات الطبية .

وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة الصيدلة في قطاع الناصرية الاول جهزت المفارز الطبية ضمن الرقعة الجغرافية للقطاع بالادوية والمستلزمات الطبية “.

واشار الى ان ” عدد المفارز يبلغ 31 مفرزة طبية موزعة على طريق زائري الاربعينية من ناحية الفضلية الى قضاء البطحاء “.

ولفت الى ” تجهيز كذلك وحدة الطوارئ في مركز البطحاء لاستقبال الحالات الطارئة ، فضلا عن تهيئة سيارات الاسعاف بالتعاون مع الاسعاف الفوري لنقل المرضى الى المستشفيات “.