صحة ذي قار : استمرار غلق الدائرة يرفع عدد الوفيات

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..حذر مدير عام دائرة صحة ذي قار سعدي الماجد ، اليوم الاثنين ، من ارتفاع عدد الوفيات نتيجة استمرار غلق الدائرة من قبل المحتجين المطالبين بوظائف .

ونقل بيان صادر عن الماجد قوله ان ” توقف عمل لجان المشتريات المركزية الخاصة بشراء المستلزمات الطبية والادوية بسبب غلق الدائرة من المحتجين ، يؤدي الى ارتفاع نسب الوفيات خصوصا بين المصابين بفيروس كورونا والامراض المزمنة “.

واشار الى ان ” دائرة صحة ذي قار ليس من صلاحياتها التعيين وهو مرتبط بالموازنة ووزارة المالية “.

وكان العشرات من خريجي الادارة والاقتصاد المطالبين بالتعيين قد اغلقوا مبنى دائرة صحة ذي قار لليوم الثاني على التوالي .