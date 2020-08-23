صحة ديالى : تسجيل148 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

المستقلة … اعلنت دائرة صحة ديالى، عن تسجيل148 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية بينها 8 للكوادر الصحية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ557مسحة جديدة تبين بان 148 منها موجبة اي مصابة بينها 8 للكوادر الصحية بمختلف الاختصاصات”.

واضاف العزاوي،ان” 135 حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالتي وفاة”.

واشار العزاوي الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 6139حالة فيما حالات الشفاء بلغت 5050 وحالات الوفاة 159 حالة”.

وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.