صحة بغداد الكرخ تكشف عن التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 177 بكورونا

(المستقلة)…. أوضحت دائرة صحة بغداد الكرخ التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 177 بفيروس كورونا في جزء من العاصمة .

وذكرت الدائرة في بيان لها تلقته (المستقلة)… اليوم الجمعة ان “التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ وعددها 177 والوفيات 6 حالات:

-ابو دشير/ ٣ اصابات

– ابوغريب/ ٤ اصابات

– الاسكان/ ٤ اصابات

– الاعلام/ ٣ اصابات

– البياع/ ١ اصابة

– التراث/ ١ اصابة

– الحرية/ ٢٠ اصابة

– الدورة/ ١٤ اصابة

– الدولعي/ ٧ اصابات

– الرحمانية/ ١ اصابة

– الشرطة الرابعة/ ١ اصابة

– الشرطة الخامسة/ ١ اصابة

– الشعلة/ ١٧ اصابة

– الصالحية/ ١ اصابة

– الطوبجي/ ٢ اصابة

– العامرية/ ٥ اصابات

– العطيفية/ ١ اصابة

– العلاوي/ ٦ اصابات

– الغزالية/ ١٢ اصابة

– القادسية/ ١ اصابة

– الكاظمية/ ١١ اصابة

– الكرخ/ ٥ اصابات

– اللطيفية/ ١ اصابة

– المحمودية/ ٤ اصابات

– المعالف/ ١ اصابة

– المنصور/ ٤ اصابات

– المواصلات/ ١ اصابة

– اليرموك/ ٦ اصابات

– اليوسفية/ ١ اصابة

– چكوك/ ٣ اصابات

– حي الجهاد / ٤ اصابات

– حي الخضراء/ ٢ اصابة

– حي العامل/ ٧ اصابات

– شارع حيفا/ ٢ اصابة

– سكنة بابل/ ٢ اصابة

– سكنة جانب رصافة/ ١٨ اصابة

الوفيات:

– وفاة/٦٦سنة/اليوسفية/قرية البو مفرج

– وفاة/٤٣سنة/الشرطة الخامسة/محلة٨٦٧

– وفاة/٥٤سنة/ حي العامل/محلة٨١٣

– وفاة/٦٨سنة/ابو دشير/ محلة٨٥٤

– وفاة/٦٩سنة/الشعلة/الدوانم

– وفاة/٥٤سنة/الكاظمية/محلة٤٢١

.(النهاية)