صحة بغداد الكرخ تكشف عن التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 177 بكورونا
(المستقلة)…. أوضحت دائرة صحة بغداد الكرخ التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 177 بفيروس كورونا في جزء من العاصمة .
وذكرت الدائرة في بيان لها تلقته (المستقلة)… اليوم الجمعة ان “التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جانب الكرخ وعددها 177 والوفيات 6 حالات:
-ابو دشير/ ٣ اصابات
– ابوغريب/ ٤ اصابات
– الاسكان/ ٤ اصابات
– الاعلام/ ٣ اصابات
– البياع/ ١ اصابة
– التراث/ ١ اصابة
– الحرية/ ٢٠ اصابة
– الدورة/ ١٤ اصابة
– الدولعي/ ٧ اصابات
– الرحمانية/ ١ اصابة
– الشرطة الرابعة/ ١ اصابة
– الشرطة الخامسة/ ١ اصابة
– الشعلة/ ١٧ اصابة
– الصالحية/ ١ اصابة
– الطوبجي/ ٢ اصابة
– العامرية/ ٥ اصابات
– العطيفية/ ١ اصابة
– العلاوي/ ٦ اصابات
– الغزالية/ ١٢ اصابة
– القادسية/ ١ اصابة
– الكاظمية/ ١١ اصابة
– الكرخ/ ٥ اصابات
– اللطيفية/ ١ اصابة
– المحمودية/ ٤ اصابات
– المعالف/ ١ اصابة
– المنصور/ ٤ اصابات
– المواصلات/ ١ اصابة
– اليرموك/ ٦ اصابات
– اليوسفية/ ١ اصابة
– چكوك/ ٣ اصابات
– حي الجهاد / ٤ اصابات
– حي الخضراء/ ٢ اصابة
– حي العامل/ ٧ اصابات
– شارع حيفا/ ٢ اصابة
– سكنة بابل/ ٢ اصابة
– سكنة جانب رصافة/ ١٨ اصابة
الوفيات:
– وفاة/٦٦سنة/اليوسفية/قرية البو مفرج
– وفاة/٤٣سنة/الشرطة الخامسة/محلة٨٦٧
– وفاة/٥٤سنة/ حي العامل/محلة٨١٣
– وفاة/٦٨سنة/ابو دشير/ محلة٨٥٤
– وفاة/٦٩سنة/الشعلة/الدوانم
– وفاة/٥٤سنة/الكاظمية/محلة٤٢١
.(النهاية)
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