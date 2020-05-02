صحة النجف : عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا في المحافظة اليوم السبت

المستقلة ..أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في المحافظة اليوم السبت.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته “المستقلة”، ان “مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف، قام بإجراء 183 فحصاً لحالات مشتبه بها من ضمنها 51 نموذجاً من عينات الحجر في ضيافة الدائرة و47 فحصا من عينات الفحص العشوائي”.

واوضحت “تبين من خلال الفحوصات عدم جود حالة موجبة، وبذلك يبقى الموقف التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي: 305 حالة مؤكدة، 279 شفاء، 6 حالات وفاة”.