صحة النجف تؤكد إصابة 22 بكورونا

( المستقلة)…. أصدرت دائرة صحة محافظة النجف، بياناً بشأن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء انه “تم تسجيل ( 22 ) إصابة جديدة بفايروس كورونا، اليوم،وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء الفحوصات لـ (103) حالة مشتبها بها“.

وأضافت أن “الحالات توزعت في عدد من أحياء المحافظة “، مبينة أن “بهذا يكون الموقف الوبائي في محافظة النجف الأشرف 121 حالة مؤكدة، و22 حالة شفاء، وأربع حالات وفاة، وحالتان مغادرتان الى بلادهما (ايران )“.

وأكدت الدائرة “اتخاذ الدائرة كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم“.

فيما دعت جميع المواطنين إلى “الالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال“. ( النهاية)