صحة الكرخ تقرر عزل منطقة سجلت اصابات جديدة بكورونا ببغداد

( المستقلة)…. اعلن مدير صحة الكرخ في العاصمة بغداد الدكتور جاسب لطيف الحجامي يوم الاثنين عن تسجيل خمس اصابات جديدة بحي الفرات، مشددا على انه صار لزاما عزل الحي.

وقال في منشور له اليوم على فيسبوك ان جميع الحالات الخمس المسجلة هم من اقارب العائلة التي تم تشخيصها يوم امس.

ولفت الى انه صار لزاماً عزل منطقة حي الفرات وبالتحديد محلة ٨١٣ وعدم السماح بالخروج منها والدخول اليها.

وتابع الحجامي بالقول “نهيب بجميع المواطنين الذين اختلطوا بأي فرد من العوائل المصابة مراجعة المركز الصحي في المنطقة لأخذ المسحات وإرسالها الى المختبر”، مشيرا الى انه “كان التشخيص مبكراً كلما كانت فرص الشفاء اكبر واسرع”.( النهاية)