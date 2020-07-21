صحة الكرخ تعلن وفاة ثلاثة من الكفاءات الطبية بكورونا ما خلف ثغرة

(المستقلة)… أعلنت مديرية صحة الكرخ بوفاة ثلاثة من الكفاءات الطبية جراء إصاباتهم بفيروس كورونا ما خلف ثغرة في الطب بالبلاد يصعب سدها.

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء إن “دائرة صحة الكرخ فقدت في الايام الثلاثة الماضية ثلاثة من ألمع وأنبل منتسبيها بعد صراع مع مرض كورونا”.

وأوضح أن “المنسبين الثلاثة هم كل من: الطبيب الاستشاري شعلان جودة العبودي اختصاص الطب الباطني والنفسي، والطبيب الاستشاري رائد عبد الصاحب الوائلي اختصاص جراحة الانف والاذن والحنجرة، والممرضة جنان كنيكر ممرضة العمليات القلبية في مركز ابن البيطار”.

وأضاف الحجامي أن “فقدانهم ترك ثغرة في الطب في العراق يصعب سدها، وخسرنا كفاءات ليس من السهل تعويضها”.

وسجل العراق 97159 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن، بينها 3950 وفاة و64950 حالة شفاء. (النهاية)