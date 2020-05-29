صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي للإصابات الـ146 الجديدة بكورونا
(المستقلة).. أعلنت دائرة صحة الكرخ، التوزيع الجغرافي للإصابات الـ146 الجديدة في جانب الكرخ من العاصمة فيبغداد.
وقالت الدائرة في بيان إن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي:
–حي العامل/ ٥٥ اصابة
–الشرطة الرابعة/ ١ اصابة
–الغزالية/ ٣ اصبات
–الكاظمية/ ٩ اصابات
–الدورة/ ١٣ اصابة
–الشعلة/ ٢ اصابة
–الحرية/ ١٩ اصابة
–الشالجية/ ١ اصابة
– الخضراء / ٢ اصابة
–شارع حيفا/ ١ اصابة
–البياع / ١ اصابة
–ساحة الشهداء / ١ اصابة
–اليرموك / ٧ اصابات
–حي الجهاد / ٤ اصابات
–العامرية / ٣ اصابات
–المنصور/ ٣ اصابات
–الشرطة الخامسة/ ١ اصابة
– ابو غريب / ٢ اصابات
– حي حطين / ٢ اصابات
–چكوك / ١ اصابة
– الطارمية / ١ اصابة
– الحارثية/ ١ اصابة
– الداودي/ ١ اصابة
– التاجي / ٣ اصابات
– الخضراء / ٤ اصابات
–الرصافة/. ٤ اصابات
– الانبار / ١ اصابة
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