صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لاصابات فيروس كورونا اليوم
( المستقلة)… اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد التوزيع الجغرافي بحسب المناطق للاصابات الـ 101 بفيروس كورونا .
وكان التوزيع المناطقي لاصابات جانب الكرخ كالاتي:
الكاظمية/ ٦ اصابات
–الحرية/ ٨ اصابات
– السيدية/ ١٢ اصابة
– حي العامل/ ٣١ اصابة
– حي الجهاد/ ٥ اصابات
– الدورة/ ٩ اصابات
– ابو دشير/ ٥ اصابات
– العطيفية/ ٣ اصابات
– الخضراء/ ٢ اصابة
– الملحانية/ ٣ اصابات
– الشعلة/ ١ اصابة
– القادسية/ ١ اصابة
– الوشاش/ ١ اصابة
– حي الجامعة/ ١ اصابة
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