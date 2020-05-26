صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لاصابات فيروس كورونا اليوم

( المستقلة)… اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد  التوزيع الجغرافي بحسب المناطق للاصابات الـ 101 بفيروس كورونا .

وكان التوزيع المناطقي لاصابات جانب الكرخ كالاتي:

الكاظمية/ ٦ اصابات

الحرية/ ٨ اصابات

السيدية/ ١٢ اصابة

حي العامل/ ٣١ اصابة

حي الجهاد/ ٥ اصابات

الدورة/ ٩ اصابات

ابو دشير/ ٥ اصابات

العطيفية/ ٣ اصابات

الخضراء/ ٢ اصابة

الملحانية/ ٣ اصابات

الشعلة/ ١ اصابة

القادسية/ ١ اصابة

الوشاش/ ١ اصابة

حي الجامعة/ ١ اصابة

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