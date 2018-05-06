صحة الكرخ تعد خطة طبية “طارئة” استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة

(المستقلة) … أعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، اليوم الاحد، عن اعداد خطة طبية “طارئة” استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي، في بيان صحفي تلقته (المستقلة)، انه “سيتم تهيئة مستشفيات الكرخ كافة وتجهيزها بالخزين المناسب من الأرزاق وكافة المواد الضرورية لإدامة العمل، وتهيئة سيارات الإسعاف فيها والعناية بمستلزماتها الطبية وتهيئة سيارات ساندة لتعزيز الإسناد الطبي في حالة حدوث طارئ”.

واشار الى انه “سيتم تقليل إدخال الحالات الباردة في المستشفيات (الحالات الصحية البسيطة)، وتهيئة غطاء سريري بما يقل عن50% من السعة السريرية، ويكون الدوام بنسبة 50% في جميع المستشفيات في يوم الانتخابات”.

واضاف “سيتم تهيئة فرق طبية من كافة مستشفياتنا ومن مختلف الاختصاصات الطبية وتكون جاهزة عند الاستدعاء، وتهيئة غرفة العمليات في الدائرة للعمل على مدار 24 ساعة، وتأمين الاتصال مع المستشفيات ومركز عمليات الوزارة”.

واكد الحجامي على “وجوب التأكد من وجود وسائل مكافحة الحريق الصالحة ووجود كادر متدرب لاستخدامها عند الضرورة”.