صحة الكرخ تسجل 16 إصابة جديدة فيروس كورونا

( المستقلة)…. أعلنت دائرة صحة الكرخ ببغداد، الاثنين، تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليكون مجموع عدد الإصابات 160 إصابة .

بحسب المخطط الوبائي اليومي الذي اصدرته دائرة صحة الكرخ في بغداد