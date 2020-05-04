صحة الكرخ تسجل 16 إصابة جديدة فيروس كورونا

( المستقلة)…. أعلنت دائرة صحة الكرخ ببغداد، الاثنين، تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليكون مجموع عدد الإصابات 160 إصابة  .

بحسب المخطط  الوبائي اليومي الذي اصدرته دائرة صحة الكرخ في بغداد

 

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