صحة الكرخ تسجل 16 إصابة جديدة فيروس كورونا في مايو 4, 2020 أشترك و تابع الاخبار العاجلة على تطبيق تيليجرام ( المستقلة)…. أعلنت دائرة صحة الكرخ ببغداد، الاثنين، تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليكون مجموع عدد الإصابات 160 إصابة . بحسب المخطط الوبائي اليومي الذي اصدرته دائرة صحة الكرخ في بغداد شارك الخبر WhatsAppTelegramViberFacebookTwitter التعليقات مغلقة. الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ... + + كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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