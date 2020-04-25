صحة الكرخ تحذر من جميع التجمعات سواءً مجالس العزاء أو الأفراح أو غيرها

( المستقلة)… اكد مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي على ضرورة الغاء جميع التجمعات سواءً مجالس العزاء أو الأفراح أو غيرها، فيما اشار الى ان تسجيل اصابات قليلة لا يعني عدم تواجد الفيروس.

وقال الحجامي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت إن “تسجيل اصابات قليلة لا يعني عدم وجود الفايروس وبكل حال من الاحوال، قد يكون هناك من يحمل الفايروس ويتجول بحرية بين المناطق”.

وأضاف أن “من المهم جداً إلغاء كل أنواع التجمعات سواء مجالس العزاء او الافراح او غيرها ولا تكن سبباً في موت الابرياء”.

وتابع الحجامي ، “فقط اصحاب المهن الحرة والموظفين بإمكانهم الخروج مع ارتداء الكمامة و تعقيم او غسل اليدين بإستمرار اما غيرهم فلا، شخص واحد فقط من العائلة يخرج للتسوق مع لبس الكمامة ايضاً”.

واشار على ان “التواصل مع الاقارب والاصدقاء والجيران عن طريق الهاتف مع قطع التزاور نهائياً”.( النهاية)