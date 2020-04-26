صحة الرصافة : لم نصل للمرحلة الآمنة من كورونا ويجب اللجوء إلى الحظر الشامل

( المستقلة)… أكدت دائرة صحة بغداد / الرصافة عدم الوصول إلى المرحلة الآمنة من فيروس كورونا، مرجحة اللجوء إلى الحظر الشامل المناطقي والحجر المنزلي.

وقال مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الأحد إن “الموقف الوبائي لفيروس كورونا لايزال في خطر ولم نصل إلى المرحلة الآمنة والمناطق التي تتصدر أعداد الإصابات هي: (الزعفرانية ومدينة الصدر والرشاد)”.

وأضاف “قد نلجأ إلى الحظر الشامل المناطقي والحجر المنزلي في بعض المحلات وحسب اعداد الإصابات بفيروس كورونا”.

وأشار الساعدي إلى ان “هناك أعداداً كبيرة سيتم الإعلان عن شفائهم من كورونا قريباً”.

وكان وزير الصحة العراقي جعفر صادق علاوي حذر في وقت سابق اليوم الاحد، من نقل “الفيروس الأوروبي” الى البلاد عبر عراقيي الخارج، فيما لفت الى ان انخفاض عدد الإصابات يعد إنجازا للعراق.

وسجل العراق اليوم الأحد ارتفاعاً جديداً بحصيلة الإصابات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، متجاوزا 1800 حالة.

وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان اليوم إن “مختبرات الوزارة سجلت (٥٧) إصابة في العراق، وذلك بعد فحص (٣٠٧٤) انموذجا”، مبينة ان “الإصابات توزعت كالتالي (بغداد، الرصافة ١٧، الكرخ 8، مدينة الطب 4)، والبصرة (8)، وميسان (٢)، وبابل (10)، والمثنى ( ٧)، وصلاح الدين (1)، فيما تم تسجيل حال وفاة واحدة في مدينة الطب ببغداد”.

وبينت الوزارة أن “حالات الشفاء بلغت 39 حالة، في بغداد/ الكرخ(١)، وفي مدينة الطب (٥)، وفي النجف الاشرف (٩)، وفي السليمانية (٢)، والبصرة (١٨)، وميسان (٤).

وبذلك ترتفع حالات الإصابات الى 1820، منها 87 حالة وفاة، و1263 حالة شفاء وذلك بعد فحص (٧١٤٧١) حالة منذ بداية تسجيل المرض في العراق.

وأكدت الوزارة على “ضرورة تطبيق التوجيهات الخاصة بوجوب ارتداء الكمامات خارج المنازل من قبل الجميع ومحاسبة المخالفين”.( النهاية)