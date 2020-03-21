صحة الرصافة : حالات الاصابة بفايروس كورونا تجاوزت 51 حالة

المستقلة …أعلنت دائرة صحة الرصافة، السبت، ان عدد المصابين بفايروس كورونا وصل الى 51 حالة.

وقال مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي في بيان تلقته المستقلة، إن “عدد الحالات المصابة بمرض فيروس كورونا المستجد في الدائرة وصل إلى ٥١ حالة”، موضحا انه “تم شفاء ١٠ منها فيما توفيت حالة واحدة”.

وأضاف أن “الحالات التي تتلقى العلاج الان في مستشفى ابن الخطيب هي ٤٠ حالة وحالتهم الصحية جيدة وتتماثل للشفاء التام”.

ودعا الساعدي جميع المواطنين الى “مراجعة اقرب مؤسسة صحية في حال ظهور الاعراض للتأكد من الإصابة أو عدمها وضمان التشخيص المبكر والعلاج وعدم نقل العدوى للاخرين”.