صحة الرصافة تكشف عن التوزيع الجغرافي للإصابات الـ302 الجديدة بكورونا

(المستقلة)… أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن التوزيع الجغرافي للإصابات الـ302 الجديدة في الرصافة، مبيناً أن 180 إصابة كانت في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وقال الساعدي في بيان له تلقته (المستقلة) إن “صحة الرصافة شخصت 302 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد بعضها خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية واخرى خلال الرصد الوبائي الفعال موزعة كالتالي:

_ تم تشخيص 49 حالة خلال حملات الرصد الوبائي الفعال منها:

• 9 حالات شخصت من قبل قطاع بغداد الجديدة

• 21 حالة من قبل قطاع الصدر ضمن محلات 544, 517, 561, 509, 557, 575, قطاع صفر

• 5 حالات شخصت ضمن منطقة معامل الباوية

• 7 حالات شخصت من قبل قطاع البلديات الثاني في مناطق فلسطين وكفاءات العبيدي وحي الزهراء والشماعية

• 7 حالات شخصت من قبل قطاع الاعظمية ضمن مناطق الاعظمية وكريعات

_ 253 حالة شخصت في المؤسسات الصحية موزعة كالتالي:

• بغداد الجديدة 3 حالات ضمن محلات 731, 715, 709

• مدينة الصدر 159 حالة ضمن محلات 521, 537, 535, 557, 554, 547, 559, 524, 564, 538, 556, 555, 542, 541, 518, 545, 560, 530, 569, قطاعات صفر, 26, 56, 80, الكيارة, جميلة

• الكريعات حالة واحدة

• الشعب 17 حالة ضمن محلات 335, 343, 346, 334, 325, 357, 318, 315, 345, حي اور , البنوك, حي البساتين الثعالبة

• الامين 6 حالات ضمن محلات 734, 747, 737, 743, 739

• القاهرة 12 حالة ضمن محلات 309, 307, 324

• الكرخ 8 حالات في الحرية محلة 424, الاسكان محلة 619, الدورة محلة 860, 816, المنصور محلة 611

• محافظة دهوك حالة واحدة مركز المدينة قرب جامع سيدو

• شارع النضال 5 حالات محلة 103

• المشتل 4 حالات محلة 751 وقرب جامع النعيمي

• الغدير حالة واحدة محلة 706

• الراشدية حالتين

• سبع ابكار حالتين محلة 332

• الكفاح حالة محلة 127

• الحسينية 9 حالات ضمن محلات 209, 215, 220

• شارع فلسطين حالة واحدة ضمن محلة 505

• الزعفرانية 6 حالات محلة 949, 954, دور الصحة

• زيونة حالتين محلة 714

• حي الخليج حالة واحدة محلة 703

• الصليخ حالة واحدة 326

• حي الزهراء حالتين محلة 757

• الكرادة حالة واحدة محلة 915

• حي الربيع حالة واحدة

• البلديات 6 حالات ضمن محلات 746, 748, 726, 739

• حي النصر حالة واحدة

وأضاف الساعدي، أنه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 5393 توفي منهم 227 فيما اكتسبت الشفاء 3691 حالة”. (النهاية)